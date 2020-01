Autoarticolato bloccato in un tornante a Torriana. Scoppia la motrice, agente ferito

Complicato intervento degli agenti di Polizia locale dell’Unione di Comuni Valmarecchia nella tarda mattinata di ieri a Poggio Torriana dove un autoarticolato era rimasto bloccato in un tornante. Nel percorrere la Strada provinciale 119 via delle Cave in località Torriana, nonostante il divieto di transito ai mezzi superiori alle 7 tonnellate, l’automezzo non è infatti riuscito a completare la svolta rimanendo bloccato in un tornante fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. Mentre gli agenti di Polizia Locale presidiavano la viabilità e avviavano gli accertamenti per verificare la regolarità del trasporto, un forte scoppio proveniente dalla motrice, probabilmente causato da un guasto al sistema idraulico, ha provocato un boato con conseguente spostamento d’aria che ha tramortito un agente che si trovava a poca distanza, facendolo cadere a terra. Trasportato al pronto soccorso di Santarcangelo, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Dal sindaco Ronny Raggini e dall’Amministrazione comunale di Poggio Torriana e dal Comandante della Polizia locale Valmarecchia Fabio Cenni un ringraziamento a tutti gli operatori di Polizia locale impegnati nel presidio del territorio per il prezioso lavoro che svolgono e i migliori auguri di completa guarigione all’agente infortunato.