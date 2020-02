"Blitz" in Carisp, inizia il processo a carico del segretario Ciavatta

Fissato per il 17 aprile il processo a carico del Segretario Roberto Ciavatta e del consigliere Emanuele Santi, per avere interrotto - il 30 maggio del 2018 - il cda di Carisp, utilizzando parole ritenute gravi nei confronti del presidente Zanotti e di tutto il CDA. Devono rispondere, assieme, di diffamazione semplice e di violenza privata. Il solo Ciavatta di minaccia, diffamazione a mezzo Facebook e istigazione a delinquere. Nello stesso giorno, ma in un processo diverso, l'attuale Segretario alla Sanità dovrà rispondere anche di ingiuria ai danni dell'allora consigliere SSD Stefano Spadoni. È stato fissato invece per il 6 maggio il processo a carico di Elena Tonnini, Segretario agli Interni, per diffamazione nei confronti del membro di CDA Carisp Andrea Rosa.