Camion si sfrena e finisce contro una casa a San Michele [video]

Un incidente senza gravi conseguenze, avvenuto nel primo pomeriggio. Un camion era fermo nel piazzale davanti all'azienda Cams senza nessuno a bordo: verosimilmente non frenato. Improvvisamente il pesante mezzo si è mosso, ha preso velocità attraversando il piazzale e sfondando la recinzione della ditta; ha poi attraversato strada San Michele, a Cailungo, nel castello di Borgo Maggiore, dove per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e finendo la sua corsa ribaltandosi nel cortile di una abitazione sottostante, al civico 30. La Polizia Civile è intervenuta sul posto constatando il danneggiamento di alcuni manufatti, tra cui sembra una vettura, ma i danni più ingenti sono per il mezzo pesante con targa italiana.