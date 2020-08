Covid: 5 contagi a Rimini. In Italia aumentano i positivi, nel mondo superati i 700mila morti

A Rimini altri 5 contagi di coronavirus. Cliente positiva al Barrumba e tamponi per i dipendenti, che fortunatamente sono risultati negativi. In tutta la Regione sono 42 i nuovi casi, di cui 20 asintomatici. In Italia 5 le vittime, in calo rispetto al giorno precedente. Aumentano i nuovi positivi che si attestano a 190. Non si registrano nuovi contagi solo in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Aumentano i ricoverati con sintomi, 27 in più, stabili invece i ricoveri in terapia intensiva. Nel mondo, superata la soglia dei 700mila morti. Il presidente Trump assicura “non chiuderemo il paese” e valuta la sospensione delle tasse sui salari, mentre in Brasile i casi superano quota 2,8 milioni. In Libia nuovo record di contagi.