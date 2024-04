Piccolo inconveniente per una vettura che stava transitando nel pomeriggio in via 3 settembre a Serravalle, direzione monte mare. All'ingresso della rotatoria dell'Atlante l'utilitaria si è spenta senza più ripartire: risultato è intervenuta una volante della Gendarmeria per chiudere l'accesso alla rampa di destra, deviando il traffico nel sottopasso di Dogana. Qualche rallentamento, inevitabile vista anche l'ora, poi superato con l'intervento di rimozione del mezzo.