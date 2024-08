Grosso incendio a Monte Mario, a nord di Roma

Le immagini dei Vigili del Fuoco

"Bisogna lasciare gli studi, l'incendio è serio", racconta nelle storie Instagram Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in diretta su Rai1, mentre scende le scale dopo l'interruzione della trasmissione. Di lì a poco l'ordine di evacuare la sede Rai di via Teulada.

Ieri il pomeriggio di fuoco per Roma sembra essere iniziato in un piccolo accampamento abusivo, sulle pendici della collina. "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo nera e densa e udito delle esplosioni" affermano i residenti delle sei palazzine evacuate. Alcuni di loro avrebbero già chiamato i vigili la notte precedente, per un altro incendio scoppiato lì vicino.

A circoscrivere le fiamme impegnate dieci squadre di vigili del fuoco assieme alla protezione civile regionale, due autobotti e due elicotteri. Le indagini sono in corso e non è esclusa nessuna pista, neanche quella dolosa, nonostante le prime telefonate d'allarme provengano dalle vie limitrofe a un ritrovo sospetto: qualcuno avrebbe visto le fiamme partire proprio da lì.

"C'è un legame tra i roghi e il degrado", dice Forza Italia. Un problema, quello delle baraccopoli, che il Sindaco della Capitale Roberto Gualtieri conosce molto bene: "Rischia di essere un'emergenza, perchè tanti non hanno una casa e si piazzano dove possono". Conclude rassicurando: "Il peggio è passato. Ora ci sarà da valutare il danno ecologico del parco naturale. Per il momento sono scongiurati i danni alla salute.”