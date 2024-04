Guardia di Rocca: allontanata 'escort' chiamata da sammarinese su whatsapp

Nel fine settimana, la Sezione Operativa di Dogana della Guardia di Rocca ha segnalato all'autorità una cittadina rumena, I.M.M. classe ’95, per il reato di prostituzione in territorio. Gli agenti hanno inoltre sequestrato i circa 200 euro ricevuti a seguito della prestazione. La ragazza era arrivata in auto assieme a un amico per fermarsi nella piazza di un castello e raggiungere poi il cliente. A destare i sospetti delle Guardie di Rocca proprio l'accompagnatore italiano, J.V. sempre del '95, che la stava aspettando all'esterno dell'abitazione.

A seguito del controllo del veicolo su cui i due viaggiavano, veniva inoltre trovato un manganello estensibile in ferro. I due sono stati portati al Comando e interrogati sulla loro presenza a San Marino. La 29enne, ha raccontato di essere una 'escort', ragion per cui girava con 4 telefoni, mentre il ragazzo, ha dichiarato il possesso dell'arma a protezione della donna. Entrambi sono stati denunciati a piede libero, contestati il reato di prostituzione e introduzione di armi, ed espulsi dal territorio.

Nell'ambito dei controlli, la Sezione Operativa, a seguito di una serie d’interventi tra cui per la violenza di genere, ha inoltre denunciato 3 cittadini stranieri con precedenti penali, provvedendo al loro allontanamento.