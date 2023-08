Incendio a Dogana, le fiamme forse causate da cenere non del tutto spenta dopo pranzo di Ferragosto

Ha riportato ustioni da calore sul 45% del corpo la donna di 66 anni che ieri pomeriggio, attorno alle 15,30, ha tentato di spegnere le fiamme di un incendio che si era sviluppato nel terreno di sua proprietà, sulla strada Caiese, a Dogana. Tempestivo l'intervento della Sezione Antincendio della Polizia civile, che ha raffreddato tutta l’area interessata e quella adiacente in modo che il fuoco non si propagasse verso il torrente di Galazzano, dove la vegetazione è abbondante. Dai primi accertamenti eseguiti - ma le indagini sono ancora in corso - sembra plausibile che dopo il pranzo di Ferragosto sia stata gettata la cenere, non del tutto spenta, nel campo. Subito soccorsa la donna – che aveva tentato di spegnere le fiamme con la gomma del giardino, prima che arrivasse la Polizia civile - è stata ricoverata al Bufalini con una prognosi di 30 giorni. In serata la Sezione Antincendio è stata protagonista di altri tre interventi: due per cassonetti distrutti dalle fiamme a Dogana e uno a San Marino Città, per un fuoco di piccola entità vicino ad una pianta all’incrocio tra via G. Monge e N. Bonaparte. Anche su questi episodi sono in corso indagini.