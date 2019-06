Incidente ad Acquaviva: centauro a terra

Incidente nel primo pomeriggio di oggi ad Acquaviva che ha visto coinvolte un'auto e una moto di piccola cilindrata. Secondo le prime ricostruzioni, la moto, che stava salendo in direzione monte, è stata centrata dall'auto mentre si apprestava a svoltare in una via laterale. Il ragazzo a bordo della moto è stato tempestivamente trasportato all'Ospedale di Stato da un'ambulanza accorsa sul posto. Per i rilievi del caso due pattuglie della Polizia Civile. Contraccolpi sulla viabilità, con code in entrambi i sensi di marcia.