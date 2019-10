Incidente al Legend, coinvolti due giovani spettatori

Incidente questa mattina alla prova spettacolo "The Legend" alla Ciarulla, nel quale sono rimasti coinvolti due giovani spettatori. Un'auto in gara avrebbe urtato la protezione, dei balloni di paglia, ed una ragazza italiana di 25 anni, probabilmente troppo a ridosso della protezione, è caduta indietro battendo l'osso sacro. Soccorsa e portata all'Ospedale di Stato, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. Coinvolto anche un ragazzino di 14 anni, in maniera molto più lieve. Se la caverà con 7 giorni.