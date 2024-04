Incidente e omissione di soccorso a Chiesanuova, Polizia sulle tracce del responsabile

Un'invasione di corsia, l'auto che tocca una moto che va in direzione opposta. Poi la fuga. I fatti risalgono al giorno di Pasqua quando due mezzi si sono scontrati a Chiesanuova, nei pressi del ponte. Sulla moto un sammarinese che, a seguito dello scontro, è caduto violentemente sull'asfalto riportando diverse fratture. L'uomo alla guida dell'auto – da quanto si apprende con targa italiana – si sarebbe fermato solo per pochi secondi, per poi ripartire senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti il 118 e una pattuglia della Polizia civile che ha cercato di raccogliere tutti gli elementi per ricostruire la dinamica e risalire al presunto responsabile del sinistro. Fra gli elementi utili a ritrovarlo, le testimonianze e le telecamere poste in varie parti del territorio. L'accusa a carico dell'automobilista, partita d'ufficio, è omissione di soccorso.

Massimo riserbo sull'accaduto da parte della Polizia civile, che non rilascia alcuna dichiarazione per non compromettere le indagini.