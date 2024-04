Incidente mortale sulla superstrada: posta sotto sequestro l'auto

È deceduto dopo poche ore dall'arrivo in ospedale a Cesena, Stefano Michi, il 62enne sammarinese colpito nella mattinata di ieri mentre stava entrando dal confine di Dogana in sella alla sua bici. Alla guida dell'auto, che non si è fermata a prestare soccorso, un altro sammarinese di 37 anni.

L'automobilista è stato rintracciato dopo un'ora: aveva parcheggiato sotto casa e si era sentito male, rimanendo seduto privo di sensi nella propria vettura.

L'incidente è avvenuto in territorio italiano. Spetterà dunque alle autorità italiane chiedere l'identificazione e in caso far scattare la denuncia. Secondo quanto emerso l'auto è stata posta sotto sequestro: si tratta di una vettura "verosimilmente compatibile" con quella dell'incidente. Eventuali misure da parte dell'autorità dovranno essere prese in sede di rogatoria.