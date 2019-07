Infortunio sul lavoro: in rianimazione l'operatore ecologico rimasto schiacciato dal camion

Si trova ricoverato in rianimazione al Bufalini di Cesena l'operatore ecologico rimasto gravemente ferito ieri a Santa Mustiola. L'uomo, 55 anni, di origini greche e residente a San Marino, è stato schiacciato dal suo mezzo mentre stava svuotando i cassonetti dell'immondizia sulla strada, finendo tra il muro e il cassone del camion. Ha riportato diversi traumi al torace e al bacino e la prognosi resta riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita.