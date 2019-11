Ladri in azione tra Cailungo e Serravalle

Tre furti, avvenuti tutti nel tardo pomeriggio di ieri, presumibilmente tra le 17.30 e le 19. Tre appartamenti, in tre stabili diversi, tra Cailungo e Serravalle, sono stati presi di mira dai ladri. Si sarebbero introdotti nelle abitazioni – tutte prive di sistema d'allarme - passando dall'esterno, forzando terrazze o finestre. Hanno sottratto oggetti non di alto valore, per lo più bigiotteria. In uno dei tre appartamenti sono stati interrotti dal rientro a casa dei proprietari. Le denunce sono state raccolte dalla Gendarmeria, che ha immediatamente avviato l'attività di accertamento e rinnova l'invito ai cittadini a segnalare prontamente qualsiasi evento o persona sospetta.