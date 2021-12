Un Incidente è avvenuto nella serata di giovedì 23 dicembre sulla A14: al Km 122 in direzione sud. Sono rimasti coinvolti quattro mezzi. Un corriere Bartolini sembra che abbia innescato il tamponamento coinvolgendo altre tre vetture. Non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti e le altre persone a bordo dei veicoli. Sul posto è intervenuta la polizia autostradale e il 118.

Seguiranno aggiornamenti