Morto primo accolto nelle case famiglia di Don Benzi: Marino aveva 81 anni

È morto all'alba il primo accolto nelle case famiglia di Don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Marino Catena, 81 anni con una disabilità psichica, era stato ospitato a Coriano, sulle colline di Rimini, quando fu aperta, il 3 luglio del 1973, 'Casa Betania' la prima struttura avviata dal 'Parroco con la tonaca lisa'. Il funerale sarà celebrato domani, nel pomeriggio, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta a Coriano.

"Marino è stato il povero a cui è stato detto quel sì sacro grazie al quale è nata l'esperienza della casa famiglia in Italia e che si è poi diffusa in tanti Paesi del mondo - osserva Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII - Le persone che lo seguivano giorno e notte sono state contagiate dalla sua debolezza. Grazie a lui tante persone si sono convertite".

Don Benzi, spiegano dalla Comunità riminese, raccontava spesso di quando incontrò per la prima volta Catena a Misano in una casa abbandonata, "lì, solo e al freddo, incapace di prendersi cura di sé. Don Oreste si attivò subito, lo prese e lo ospitò provvisoriamente in un albergo fintanto che, pochi mesi dopo, fu aperta la prima casa famiglia dove è stato accolto per 51 anni".

"Era appena lo scorso luglio - racconta il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - quando proprio in occasione del 50/o anniversario della nascita di 'Casa Betania' incontrai Marino alla festa celebrata con tanti volontari, sacerdoti, diaconi e responsabili della struttura. Lo conoscevo da oltre trent'anni, molteplici sono state le occasioni in cui ci siamo incontrati sia a 'Casa Betania' sia perché vicini di casa. In questi anni - chiosa - ho visto Marino crescere e maturare nel suo percorso di vita grazie al supporto degli educatori che lo hanno seguito ed affiancato".