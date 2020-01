Permesso di soggiorno in Italia negato a straniera residente sul Titano, con figli italiani: accolto il ricorso

Una recente ordinanza del Tribunale di Bologna ribadisce il diritto di un cittadino straniero residente nella Repubblica di San Marino di mantenere il permesso di soggiorno italiano – qualora vi siano le condizioni di unità di familiare - indipendentemente dal fatto che questo risieda anagraficamente o meno in Italia. Il caso riguarda nello specifico l'accoglimento totale del ricorso presentato da una cittadina russa, residente sul Titano ma con figli di cittadinanza italiana, a cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Rimini poiché non residente in Italia. “La sentenza – commentano la famiglia e il legale della ricorrente – segna un precedente importante in particolare nei rapporti tra San Marino ed Italia, considerando il numero di cittadini e residenti sammarinesi che hanno rapporti familiari in Italia”.