Polizia Civile: 7 incidenti, 2 denunce e una patente ritirata per tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito

La Polizia Civile la scorsa settimana è intervenuta in 7 incidenti stradali, di cui 4 con feriti. Fra questi uno scontro frontale fra auto, che ha visto una prognosi di 30 giorni per il conducente di uno dei veicoli e un tamponamento fra una macchina e una moto, con 5 giorni di prognosi per il motociclista. Due i centauri caduti a terra sui loro ciclomotori in incidenti separati, che dovranno affrontare prognosi di 30 e 7 giorni. Tutti illesi invece in tre incidenti: uno scontro laterale fra due auto, uno scontro fra un autocarro e due auto (di cui una in sosta) e uno scontro laterale fra una macchina e un'autocarro fermo.



Il Corpo ha rintracciato anche un veicolo con targa italiana che, lo scorso 24 gennaio, si era dato alla fuga fuori San Marino dopo un incidente che aveva causato solo danni a cose. Il mezzo, rientrato in territorio, è stato fermato dalla Guardia di Rocca, mentre la compatibilità con il danno effettuato è stata accertata dalla Polizia Civile. La conducente, riminese 1961, messa di fronte all'evidenza, ha ammesso di aver commesso il sinistro. È stata denunciata per non aver ammesso il fatto una volta identificata e per non aver denunciato l'accaduto nelle sei ore previste dalla legge.



Numerosi anche i controlli per prevenire e reprimere gli abusi di alcol e stupefacenti. Patente ritirata e denuncia a piede libero per un conducente sammarinese, classe 1962, sorpreso con un tasso alcolemico quasi quattro volte a quello consentito di Legge.