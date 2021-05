Processo Mazzini, si ricomincia con l'appello: restituito il fascicolo al giudice Caprioli

Le udienze d'appello del Processo Conto Mazzini, che si erano interrotte in dicembre per l'istanza di astensione ricusazione proposta dalla difesa di Claudio Podeschi, ricominceranno a breve. Con sentenza depositata oggi il Giudice per i rimedi straordinari in materia penale Gianfranco Iadecola ha restituito il fascicolo processuale al Giudice d'appello Francesco Caprioli, ritenendo quindi non ammissibili le motivazioni avanzate, che avevano sollevato dubbi circa l'imparzialità e la serenità del giudizio del professore Caprioli. Quest'ultimo potrà così fissare il calendario delle udienze ed il luogo in cui si svolgeranno. Le ultime, per motivazioni legate alla pandemia, si erano svolte al Teatro Concordia.