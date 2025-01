Ricorso militari GdR e condanna San Marino: la legale Zaghini lapidaria, "che simili forzature non si ripetano"

Primi commenti dopo il riconoscimento degli arretrati presentato da sette militari della Guardia di Rocca alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che giovedì si è espressa con una condanna dello Stato sammarinese, che ora dovrà pagare quasi 60mila euro.

Pienamente soddisfatta l'avvocata Elena Zaghini che in una nota parla di “intervento a gamba tesa da parte dello Stato compiuto in un processo in corso per determinarne l’esito in senso a sé favorevole, e che ha portato alla condanna di San Marino – precisa - per violazione dell’articolo 6 che garantisce il diritto all’equo processo”.

“Confido da cittadina prima ancora che da legale – rimarca Zaghini - che tale decisione eviti che simili forzature abbiano a ripetersi affinché tutti coloro che ritengano di potersi rivolgere alla giustizia possano farlo serenamente, senza dover temere interventi in corso d’opera con “leggine” ad hoc – puntualizza - tali da influenzare l’esito delle controversie”.