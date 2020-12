Rimini, tamponamento a catena sulla Statale, cinque mezzi coinvolti

le immagini dell'incidente

Un tamponamento a catena sulla Statale Adriatica, nel tardo pomeriggio, ha avuto forti ripercussioni sul traffico. E' avvenuto attorno alle 18 poco prima della rotatoria della via Tolemaide, in direzione Ravenna. Cinque i mezzi coinvolti. Sul posto la Polizia Stradale di Rimini ed i vigili del fuoco, intervenuti per liberare una persona rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto e portata in ospedale. Si tratta di un 50enne di Rimini, ricoverato al Bufalini. Gli altri sono tutti all'Infermi di Rimini