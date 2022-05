Rimini, uccide la moglie a coltellate e ferisce la figlia che la difende

Femminicidio a Rimini. Nel primo pomeriggio di giovedì, un sudamericano ha ucciso la moglie a coltellate. Ferita anche la figlia adolescente, che avrebbe tentato di difendere la donna. La tragedia è avvenuta intorno all'ora di pranzo, quando tra i due coniugi è scoppiato un litigio al termine del quale l'uomo avrebbe afferrato un coltello e colpito la donna con più fendenti, prima di ferire anche la figlia in un appartamento di via Dario Campana, dove la famiglia abitava da quattro anni. La figlia è stata portata d'urgenza agli Infermi, dove è stata stabilizzata, resta in prognosi riservata. Ad allertare i soccorsi i vicini, che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento. La coppia, stando ai racconti dei vicini, era impiegata nel settore del giardinaggio, proprio nello stabile dove si è consumata la tragedia e non ha mai dato problemi. Chi li conosceva li ha descritti come "brave persone"

L'uomo, circa quarant'anni, è stato sottoposto a interrogatorio, in Questura. Si tratta del secondo caso in pochissimo tempo: lo scorso mese un altro femminicidio aveva scosso la città: quello di un uomo di 62 anni che aveva accoltellato a morte sua moglie, in casa.