Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per un sammarinese che nella serata di ieri stava percorrendo Viale Rimembranze a Rimini. Nell'affrontare un sottopasso in direzione mare ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf, finendo prima sulla recinzione a sinistra della carreggiata e poi contro un muretto a destra. L'auto è cappottata e il ragazzo è stato liberato dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 118 e una pattuglia della Polizia Municipale.