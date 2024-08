San Marino Comics: tenta il furto tra la folla, borseggiatore scoperto e denunciato

Ha cercato di approfittare della confusione e della folla richiamata in Città dall'evento "San Marino Comics", per impossessarsi di un portafoglio, ma è stato scoperto e rintracciato. È accaduto nel corso della seconda giornata della manifestazione nel centro di San Marino, durante un momento di assembramento. Un soggetto, riferisce la Polizia Civile, ha sottratto con destrezza un portafogli a una giovane. Un tentativo di furto che però non è sfuggito alle persone vicine che sono intervenute prontamente, costringendo l'uomo ad abbandonare il portafogli a terra prima di dileguarsi tra la folla.

Sul posto è arrivata una pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Civile, dopo l'allarme lanciato alla Centrale Operativa: e grazie alle informazioni raccolte, il sospettato è stato individuato dagli agenti vicino al confine di Stato.

Il borseggiatore è stato quindi condotto al Comando della Polizia Civile per gli accertamenti del caso e per formalizzare la denuncia.