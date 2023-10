San Marino: diversi gli alberi caduti per il forte vento

Raffiche superiori ai 90 chilometri orari si stanno abbattendo da questa mattina su San Marino, provocando la caduta di diversi alberi. Che, in alcune zone del territorio, hanno interessato anche la viabilità. È il caso di via Impietrata e Strada del Ponte a Fiorentino e Strada Agnellino da Piandavello tra Borgo Maggiore e Domagnano. Intervento in corso anche a Corianino per mettere in sicurezza un grosso albero già segnalato come pericolante; anche in questo caso la strada è stata momentaneamente chiusa. Incessante nelle ultime ore il lavoro della sezione antincendio della Polizia civile e della Protezione civile.

La centralina meteo “Fontescara” di Chiesanuova ha registrato raffiche di vento, da sud-sud-ovest, fino a 91,7 chilometri orari, con media vicina ai 50 chilometri orari. Situazione simile a Valdragone con raffiche fino agli 80 chilometri orari e i 70 di Casole e Serravalle.

Per la giornata di domani, sabato 28 ottobre, la Protezione civile dell'Emilia-Romagna prevede venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, su settore centro-orientale e fascia appenninica occidentale.

Disagi in mattinata a Cesenatico dove, a causa della concomitanza di alta marea e forte vento, si è verificato il fenomeno dell'acqua alta, con allagamenti. A darne notizia, sulla sua pagina Facebook, lo stesso sindaco della cittadina adriatica, Matteo Gozzoli. "L'alta marea di questa mattina - riferisce il sindaco - ha provocato una fuoriuscita di acqua che dalla darsena ha interessato l'area del mercato e dei magazzini. In questi giorni stiamo registrando livelli altissimi delle maree combinato a forte vento".