San Marino: scarcerato il 35enne pluripregiudicato responsabile di diversi furti in territorio

Al termine degli accertamenti e dopo l'interrogatorio davanti al Commissario della Legge, è stato scarcerato il 35enne residente a Rimini, pluripregiudicato, fermato sabato scorso dalla Gendarmeria durante un controllo. L'auto su cui viaggiava l'uomo era da tempo attenzionata dalla Brigata di Serravalle come “veicolo sospetto” per reati predatori. Furti da lui messi a segno e confermati in varie zone della Repubblica fra cui due colpi nel Castello di Faetano. Ha inoltre ammesso di aver utilizzato indebitamente delle carte bancomat sottratte durante i furti, utilizzandole per acquisti in vari esercizi commerciali di Dogana e di Borgo Maggiore.

Con lui sono stati denunciati a piede libero anche un 38enne e la compagna di 39 anni che con il complice hanno utilizzato le carte di credito rubate anche per spese fuori territorio. La Gendarmeria prosegue le indagini.