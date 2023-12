San Marino: scontro a Maiano, causa mancata precedenza. Auto finisce nel campo

Incidente in tarda mattinata al confine tra i castelli di Borgo Maggiore e Fiorentino. Una ragazza alla guida di una Smart stava percorrendo strada di San Gianno in direzione Borgo Maggiore, quando all'altezza dell'incrocio con strada Maiano, un uomo a bordo di una Fiat Panda, si è immesso dalla strada laterale senza dare la precedenza. L'urto laterale è stato inevitabile. La smart della 23enne ha finito la sua corsa nel campo adiacente,

La ragazza ha riportato lievi ferite, ritenute guaribili in 5 giorni dai sanitari, mentre nessuna conseguenza, se non un grande spavento, per l'80enne alla guida della Fiat. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.