Due squadre dei Vigili del fuoco di Rimini sono intervenute a Santarcangelo, in via Marino della Pasqua, dove in mattinata ha preso fuoco il tetto di una villetta. Le fiamme si sarebbero sprigionate mentre si stavano ultimando i lavori dell'abitazione. Un fumo acre ha presto circondato la zona. Sul posto anche i Carabinieri di Santarcangelo.