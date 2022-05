Scompare alcune ore un ragazzo di Cattolica ed è tam tam social

Un padre e una madre disperati, al punto da superare la riservatezza e rilanciare le foto del figlio adolescente sui social. È la storia, per fortuna a lieto fine, che domenica ha tenuto in sospeso la comunità romagnola. "Stiamo cercando disperatamente nostro figlio". L'appello lanciato da una coppia di Cattolica. La mattina, al loro risveglio la brutta sorpresa. "Alle 8.00 non c'era più in camera. C'era il letto fatto con un biglietto in cui c'era scritto "tornerò il 12/06 alle 6". Con se non ha portato dietro niente. Non ha con se il portafoglio, ne il telefono, e niente documenti. Siamo molto preoccupati (per non dire disperati)". Integrano con la foto in primo piano del ragazzo, altezza e peso e come potrebbe essere vestito. Scattano le condivisioni della pagina facebook, su tutti i profili allargati, legati soprattutto alle città. Un tam tam impressionante in una giornata di festa, molti sotto l'ombrellone, per raggiungere quante più persone possibili. I numeri parlano di quasi 44mila condivisioni. Appello che potrebbe aver raggiunto milioni di profili.

L'adolescente è tornato. "E' a casa, aggiornano a lettere capitali sul post, grazie veramente a tutti. Il vostro aiuto è stato preziosissimo".