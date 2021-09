Serravalle: parchi e scuole imbrattati; il capitano Ercolani: “Questi gesti rappresentano richieste d'aiuto”

Il Capitano di Castello Roberto Ercolani segnala su Facebook che parchi e scuole di Serravalle sono stati presi di mira da atti vandalici. A testimoniarlo una serie di foto in cui si vedono scritte e simboli osceni che – scrive Ercolani - “segnalano il dolore psicologico in cui vivono probabilmente alcuni ragazzi, che non trovano di meglio da fare che rovinare/imbrattare i luoghi deputati all'educazione e alla socialità”. Gesti dunque che, nel commento del Capitano di Castello, “rappresentano delle richieste d'aiuto e di sostegno, fatte alla collettività”. Di qui l'invito “genitori ed educatori a rimboccarsi le maniche, perché ogni giorno di ritardo nell'ascolto di queste "grida", renderà più difficile che le "grida" possano tornare ad essere "parole"”. Ercolani anticipa infine che il tema sarà discusso nella prossima riunione di Giunta.