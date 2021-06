Siri: chiuse indagini per finanziamento illecito; indagato anche l'ex Dg di BAC

La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti del senatore della Lega Armando Siri, del capo della sua segreteria Luca Perini e di altre due persone, in vista della richiesta di rinvio a giudizio sul caso con al centro due mutui sospetti per circa 1 milione 200mila euro concessi dalla Banca Commerciale Agricola di San Marino. I pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro nell'avviso di conclusione indagini notificato dalla Gdf hanno contestato a vario titolo il finanziamento illecito a partiti e presentazione di dichiarazione infedele. Reato questo che riguarda il capitolo di inchiesta relativo allo spazio Pin. Tra gli indagati anche l'ex direttore generale della Banca Agricola Commerciale di San Marino, Marco Perotti.