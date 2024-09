"Truffa del cartellino" a San Marino, quattro condanne

In tribunale è andata a sentenza la cosiddetta “truffa del cartellino”. Il processo, come racconta L'Informazione, si è concluso con la condanna dei quattro dipendenti del mattatoio pubblico accusati di aver lasciato il posto di lavoro dopo aver timbrato l'ingresso. La sentenza, emessa dal giudice Adriano Saldarelli, prevede – oltre a multe di diversa entità – due anni e due mesi di prigionia per Lucia Zanotti; 10 mesi per Massimo Cecchetti, sette mesi per Marco Barulli e sei mesi per Emanuele Baldini. Per questi ultimi tre è stata concessa la sospensione della prigionia. Le difese hanno già annunciato il ricorso in appello.