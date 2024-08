Violenza contro una donna: 56enne arrestato a San Marino

Questa mattina, intorno alle 6:55, la Polizia Civile di San Marino è intervenuta per fermare un cittadino italiano, P.A., classe 1968, dopo una chiamata d’emergenza che segnalava un episodio di violenza contro una donna. L’uomo, in stato di alterazione dovuta all’uso di droghe, ha opposto resistenza all'arresto e insultato gli agenti. È stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, offese e guida sotto l'effetto di sostanze. Data la gravità della situazione, P.A. è stato immediatamente trasferito al carcere dei Cappuccini in attesa di ulteriori indagini.