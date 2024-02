Ai Bafta 2024 trionfa Oppenheimer: 7 premi

Sono da sempre l'indicazione cruciale verso gli Oscar: e ai Bafta, i riconoscimenti più importanti del cinema anglosassone, col principe William al suo primo red carpet senza Kate, la principessa del Galles operata all'addome il 16 gennaio e in convalescenza almeno fino a dopo Pasqua, a fare incetta di premi è stato l'epico film di Christopher Nolan sul padre della bomba atomica, “Oppenheimer”. Miglior film ma anche miglior regista, miglior attore per Cillian Murphy e miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr.

Secondo Nolan, premiato per la prima volta ai Bafta, “Il nostro film termina con una nota di disperazione drammaticamente necessaria. Ma nel mondo reale – ha concluso – ci sono tante persone e organizzazioni che hanno combattuto duramente per ridurre il numero di armi nucleari nel mondo. Negli ultimi tempi, le cose sono andate nella direzione sbagliata. Con questo premio voglio riconoscere i loro sforzi per la pace”.

La migliore attrice è invece Emma Stone per “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos. “La zona d'interesse” di Jonathan Glazer ha vinto come miglior film inglese e miglior film in lingua non inglese. A meno di un mese dalla notte degli Oscar l'11 marzo, “Oppenheimer” è candidato a 13 statuette. Se la vedrà con “American Fiction”, “Anatomia di una caduta” già vincitore della Palma d'Oro di Cannes, “Barbie”, “The Holdovers”, “Killers of the Flower Moon”, “Maestro”, “Past Lives”, “Povere creature!” e “La zona d'interesse”.