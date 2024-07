“AladdinSane”, il musical dell’inclusione al Parco Miralfiore di Pesaro giovedì alle 21.15

In scena “AladdinSane” il "musical dell'inclusione", il sesto, realizzato dalla Cooperativa sociale T41A e l'Associazione pesarese iNMusica, in collaborazione, per questo nuovo titolo, con l'Associazione il Grillo d'oro ed il Centro Danza Performance. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa nella sala Rossa del Municipio.

Lo spettacolo, giovedì 18 luglio, alle ore 21.15 nella rassegna Miralteatro d’estate al Parco Miralfiore di Pesaro. Adattamento testo e regia sono di Lorenzo Piscopiello, nel cast i "ragazzoni" della cooperativa T41A, con orchestra e coro dal vivo e coreografie originali. L'idea è nata 10 anni fa sotto l'egida dell'assessorato alla Solidarietà del Comune di Pesaro e continua ogni anno a produrre un nuovo titolo con la stessa formula.

“II progetto di inclusione e didattica musicale promuove le abilità differenti. È un'occasione di incontro e favorisce l’inserimento sociale – spiega Elisabetta Tamburello, direttrice di iNMusica fondata insieme a Marco Roveti - Sono almeno 100 le persone che partecipano alla realizzazione di questo spettacolo, al suo ciclo di vita, che per noi è fonte di grande orgoglio".

”E' una versione un po' "folle" del classico Aladdin ha spiegato Lorenzo Piscopiello, regista e ideatore del progetto.

“Per noi della cooperativa sociale T41A queste collaborazioni diventano di fondamentale importanza per l’inclusione sociale dei nostri ragazzi – spiegano i responsabili Claudia Roberti e Paolo Dionigi - In questo progetto c’è tutto: la preparazione e lo studio del copione, quella curiosità di sapere cosa si sarà inventato Lollo ogni volta, le prove”.

"Essere Capitale della Cultura significa anche credere fortemente nelle realtà impegnate nella crescita culturale e artistica delle nuove generazioni - ha sottolineato l’assessore alle Politiche educative-giovanili-università Camilla Murgia Presente alla conferenza stampa il Vice Sindaco e Assessore alla cultura e Turismo Daniele Vimini: “ Complimenti a tutti i ragazzi coinvolti e a chi è quotidianamente al loro fianco”.