Anche da San Marino si potranno votare le Idols SM nella finale del Junior Eurovision

JESC, ecco come si vota

Si avvicina la finale del Junior Eurovision Song Contest, in programma sabato 16 novembre, a Madrid.

Dal giorno precedente, quindi da venerdì, potrai votare tre dei tuoi artisti preferiti tramite il sito jesc.tv, dove troverai anche un'anteprima di tutte le esibizioni. Sarà possibile votare anche per il proprio Paese.

Poco prima dell'inizio della finale di domenica le votazioni si chiuderanno temporaneamente, per poi riaprirsi più avanti durante lo show per circa 15 minuti dopo che si sarà esibito l'ultimo cantante.

L'esito del concorso sarà deciso per metà dal voto online del pubblico e metà da una giuria professionale. Come sempre, vince la canzone che ottiene più punti.

San Marino partecipa con le Idols SM, il gruppo di giovanissime formato da Asia, Giulia, Vera, Stefania e Giorgia. Si esibiranno per tredicesime con il pezzo "Come noi", scritto e arrangiato dai Miodio. La diretta sarà alle 18.00 del 16 novembre su San Marino Rtv, in tutta Italia canale 831 sul satellitare, su SKY 520 e su Tv Sat canale 93. A commentare la serata, per la prima volta, i "rei Convessi", al secolo Mirco Zani e Roberto Bagazzoli, 'voci' mattutine di Radio San Marino.

Con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo, Cooperazione e Informazione. In collaborazione con Marlù e Prime Foglie.