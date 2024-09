Avati: ritorno al gotico USA

L'Orto Americano è Il gotico della maturità di Pupi a quasi 50 anni da “ La casa dalle finestre che ridono” un horror girato sul Delta del Po come il finale del nostro. Filippo è un giovane bolognese aspirante scrittore un po' instabile, nel primissimo dopoguerra, innamorato di un'ausiliaria americana che cercherà nel Midwest statunitense tanto simile al paesaggio fluviale di Argenta. L'orto della madre è la ripartenza alla ricerca della donna scomparsa in Italia. Avati prima scrive poi sceneggia alla fine gira con antica maestria di “vivi che non sanno vivere e morti che non sanno morire” in una storia filmica nera da vero giallo letterario con sfumature erotiche come in tutto il suo cinema. Conclusione inaspettata, bellissima: un imprevisto artistico.