Chi risucchia i buchi neri di vita?

"Snot e Splash"

Umorismo surreale e alquanto nordico di un autore finnico anche per famiglie amatissimo da noi: NIKKI tra Bologna e Roma ha tanti estimatori da provocare l'editoria nostrana (Salani Edizioni e Castagna-Garofalo) a fare un libro patinato e illustrato tratto dal suo film: cosa rara per il cinema nordeuropeo d'autore. Due fratellini il lotta tra loro sempre pronti a litigare per giocare durante le vacanze invernali: dalla nonna ad ACQUAINBOCCA. I ragazzini come sempre sono i primi a notare che: i buchi di serrature e ciambelle scompaiono... chi è il ladro che risucchia lo spazio vitale?