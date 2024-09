Chiesa di San Pietro in restauro: chiusa la tre giorni "cantiere aperto" al pubblico

La Chiesa di San Pietro, assieme alla Basilica di San Marino, costituisce il nucleo fondativo della comunità sanmarinese. Qui il santo che diede il nome alla Repubblica ebbe in dono il Monte Titano. La piccola chiesa è dunque il punto più sacro del territorio. In essa sono scavati i cosiddetti "letti" di San Marino e San Leo. Dal 2022 è in corso il restauro degli spazi esterni e interni, diretto dall'Aaslp in accordo con la Commissione per la conservazione dei monumenti, degli oggetti di antichità e di arte, con la collaborazione degli Istituti culturali. In occasione della Festa della Repubblica, l'iniziativa "cantiere aperto" per rendere il pubblico partecipe dei lavori di restauro.

"Siamo molto soddisfatti - commenta la restauratrice Serena Brioli - perché le persone hanno risposto positivamente all'iniziativa. Si è riempita la cripta e sono apparse positivamente colpite, partecipi, ed è stato molto bello poter condividere tutte quelle che sono state le operazioni di restauro programmate e in atto alla chiesa di San Pietro".

L'antica chiesa, di difficile datazione, con pianta a croce greca e tre altari, venne demolita quasi interamente nel 1826 per fare spazio alla nuova Pieve. Nel 1941 ne fece un primo restauro l'ingegnere Gino Zani, che realizzò cripta e decorazioni del soffitto. L'abside fu demolito per dare più visibilità alla parete rocciosa con i letti dei santi, cuore dell'edificio di culto.

"L'intervento di restauro in corso alla chiesa di San Pietro - spiega la Brioli - è focalizzato sull'intervento di pulitura della parete rocciosa pertinente all'abside e sull'intervento di pulitura delle pareti pertinente all'aula liturgica. Mentre sulle pareti in intonaco sono state eseguite delle stratigrafie che hanno definito i numerosi interventi manutentivi presenti, rivelando la presenza di iscrizioni in grafite. Questo è stato molto interessante perché ha evoluto il restauro in uno studio maggiore e più definito per il recupero di queste iscrizioni".

Nel video l'intervista a Serena Brioli, restauratrice