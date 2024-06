"Chinese bridge": sbarca a San Marino la competizione tra studenti su lingua e cultura cinese

La cerimonia all'Istituto Confucio

Lingua e cultura cinese al centro del 17° Concorso "Chinese Bridge" per gli studenti delle scuole superiori italiane e sammarinesi, organizzato all'ex Monastero Santa Chiara. Evento patrocinato dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e ospitato dall'Istituto Confucio dell’Università di San Marino. Competizione entrata nel vivo la mattina del 21 giugno, al termine dei saluti istituzionali. Il "Chinese Bridge” è una competizione annuale di lingua e cultura cinese a livello mondiale, destinata a studenti universitari e delle scuole secondarie e primarie a seconda dell'evento organizzato. La prima fase del concorso prevede una selezione, da parte di ogni Istituto Confucio, dei propri migliori rappresentanti. La seconda fase, nonché la semi-finale, si svolge in ciascun Paese aderente e il vincitore otterrà la possibilità di rappresentare il proprio Stato nella finale in Cina.

A San Marino partecipano 12 Istituti Confucio italiani con una ventina di studenti; a rappresentare l'Istituto Confucio di San Marino, le studentesse Greta Sasso e Dominique Mazzeo. 4 step: 1. un test di conoscenza della lingua e della cultura cinese; 2. un discorso in cinese nel quale i concorrenti spiegheranno al momento la loro visione del tema del concorso; 3. il talent show durante la quale i/le concorrenti si esibiranno in varie performance che coinvolgeranno diversi aspetti della cultura cinese (canzoni cinesi, danze popolari cinesi, l'Opera cinese, spezzoni teatrali, arti marziali, calligrafia, pittura cinese, cerimonia del tè, etc.); 4. discorso improvvisato che nel primo minuto esprimeranno attraverso un disegno al quale seguirà la spiegazione a voce.