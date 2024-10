"Come noi", il videoclip delle Idols SM per Junior Eurovision Song Contest 2024

Il videoclip delle Idols SM per Junior Eurovision Song Contest 2024

San Marino RTV torna al Junior Eurovision Song Contest con un brano scritto dai Miodio per le Idols SM, il gruppo di ragazze sammarinesi che volerà a Madrid alla finale del 16 Novembre. Loro sono Asia Ceccoli, Giulia Rinaldi, Giorgia De Scisciolo e Vera Stefania Olkhovskaya.

I Miodio, primi rappresentanti di San Marino all'Eurovision - Belgrado 2008 - hanno scritto testo e musica appositamente per il gruppo di ragazze sammarinesi che si è formato per l'occasione. Il video è stato interamente girato a San Marino: Borgo Maggiore, Montegiardino, Serravalle, Dogana, Rovereta, Fiorina. Le location sono volutamente quotidiane, usuali, sono luoghi dove le ragazze vanno o potrebbero andare, scelti per sottolineare la loro naturalezza e la spontaneità.

Il video ha visto alla camera Luca Zucchi e la regia a tre di Alessandro Capicchioni, Enea Salicioni e Luca Zucchi.









Il testo di "Come noi"

SONO LE TRE, NON DORMO MAI

HO ANCORA I TUOI VOCALI SOPRA IL MIO DISPLAY

POI SPINGO PLAY, LA TESTA GIRA

MI LASCIO TRASPORTARE DALLA MUSICA E...

MI PERDO TRA LE PAGINE DI UN LIBRO MAI LETTO

E TU SONO SICURA STAI FACENDO LO STESSO PERCHÈ

SIAMO LEGATE DA QUALCOSA DI IMMENSO CHE NON SVANIRÀ MAI

PERCHÈ NESSUNO AL MONDO È COME NOI

CHE CAMMINIAMO SOPRA LE STELLE

A PIEDI NUDI CHE È PIÙ DIVERTENTE, COSÌ DA SEMPRE (UO-UO)

VOLIAMO IN ALTO SENZA ALI, CHE BELLO IL MONDO VISTO DA QUI

LE NOSTRE STORIE HANNO EFFETTI SPECIALI

COME DENTRO I VIDEO DEGLI STRAY KIDS

RIMANI QUI, NON DIRMI “NO”

RACCONTAMI I SEGRETI CHE ANCORA NON SO,

SERIE TV, LIVE SU TIK TOK, ANCORA NON SO SE LUI MI CHIAMERÀ O NO

PERCHÈ NESSUNO AL MONDO È COME NOI

CHE CAMMINIAMO SOPRA LE STELLE

A PIEDI NUDI CHE È PIÙ DIVERTENTE, COSÌ DA SEMPRE (UO-UO)

VOLIAMO IN ALTO SENZA ALI, CHE BELLO IL MONDO VISTO DA QUI

LE NOSTRE STORIE HANNO EFFETTI SPECIALI

COME DENTRO I VIDEO DEGLI STRAY KIDS

NEMMENO IL TEMPO CI SFIORA LO SAI

QUELLO CHE SIAMO NON CAMBIERÀ MAI

NEMMENO IL TEMPO CI SFIORA LO SAI

QUELLO CHE SIAMO NON CAMBIERÀ MAI

PERCHÈ NESSUNO AL MONDO È COME NOI

CHE CAMMINIAMO SOPRA LE STELLE

A PIEDI NUDI CHE È PIÙ DIVERTENTE, COSÌ DA SEMPRE (UO-UO)

VOLIAMO IN ALTO SENZA ALI, CHE BELLO IL MONDO VISTO DA QUI

LE NOSTRE STORIE HANNO EFFETTI SPECIALI

COME DENTRO I VIDEO DEGLI STRAY KIDS

Autori: Nicola Della Valle – Paolo Macina – Francesco Sancisi