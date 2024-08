Doppio progetto filatelico; francobollo per i 160 anni della Croce Rossa italiana e annullo per i 75 anni della sammarinese

Un francobollo che celebra la solidarietà con i volontari della Croce Rossa italiana impegnati nei soccorsi alle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto del 2018. L'emissione postale è il frutto della collaborazione tra le Autorità e le Poste sammarinesi, italiane, vaticane e del Sovrano Ordine di Malta ed è stata presentata, in udienza, ai Capi di Stato Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, insieme all'annullo postale per i 75 anni dalla fondazione della Croce Rossa sammarinese.

"Ricordiamo 160 anni di impegno della Croce Rossa italiana che si snodano tanto quanto è la storia d’Italia - commenta Rosario Velastro, presidente CRI - Ricordiamo anche l’amicizia con la Croce Rossa sammarinese che anche festeggia un anniversario perché quest’anno soffia 75 candeline ma in realtà era presente da prima".

"Due storie di azione umanitaria intrise dei massimi valori - hanno ribadito i Reggenti, in veste anche di Alti Patroni della Croce Rossa sammarinese - che concretamente si traducono nell'azione incessante e disinteressata a favore di chi è più vulnerabile, indipendentemente dalla provenienza, nazionalità, convinzioni politiche o credo religioso".

"Nutriamo profondo rispetto da tutti nonostante le ridottissime dimensioni - ha continuato Raimondo Fattori, presidente Croce Rossa sammarinese - Quando partecipiamo ad assemblee internazionali abbiamo sempre un occhio puntato per sapere quello che facciamo come ci comportiamo".

"Con l'arte della filatelia - ha concluso il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni - diamo testimonianza tangibile di una stretta alleanza per un mondo più giusto, fondato sui valori della più grande organizzazione umanitaria del mondo". Nel video le interviste a Rosario Velastro, presidente CRI Italia, Raimondo Fattori, presidente Croce Rossa sammarinese.