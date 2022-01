Film per tutti al Concordia sammarinese

I due youtuber più popolari del web tornano al cinema con il loro format vincente: Luì e Sofì si perderanno nell'antico Egitto. Luigi e Sofia nella realtà non esistono più causa i bambini fino a 12 anni che li cercano ovunque sui social insieme all'amico Pongo (unico rimasto a casa) sono così popolari da imbarazzare i mostri sacri dello spettacolo mediatico. Effetti speciali e giochi tra bene e male che hanno come antagonisti cattivi stavolta anche robot e perfide, velenose, sacerdotesse. Ma alla fine vince l'amore... SUPEREROI, invece, parte dall'assunto esistenziale: “può l'amore sconfiggere il tempo?”. Il regista di PERFETTI SCONOSCIUTI e THE PLACE risponde con due innamorati fuori dal tempo, Marco e Anna: due mondi impossibili... così lontani tra loro da attrarsi comunque per quella forza che muove l'universo senza farci perdere la testa. Lei è creativa e una fumettista folle da Supereroi amorosi..., Lui, razionale da causa-effetto, insegna fisica ma non controlla la chimica delle cose se c'è l'altra. Insieme tengono stretto il loro amore come superman e supergirl dei nostri giorni.

