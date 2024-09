I cantanti del Re a Bologna

"The King's Singers"

Il tour dei SINGERS inglesi arriva a Bologna alla storica manifestazione musicale emiliana, ormai alla 43^ edizione, con un repertorio portentoso in un programma storico a partire dal polifonico rinascimentale britannico. Il coro d'origine nasce nel 1968 al King's College, dopo un concerto alla Queen Elizabeth Hall londinese, da due controtenori, un tenore, due baritoni e un basso, e così è rimasto sino ad oggi. I KING'S fanno altre 100 concerti all'anno e conducono laboratori educativi per i giovani. Negli Stati Uniti esiste anche la Singers Global Foundation piattaforma di supporto creativo per la nuova musica. Il loro programma EREDITÀ MUSICALI in 5 secoli va dai madrigali ai Beatles alla Disney. La loro mission continua ad essere quella di crescere nuove generazioni di artisti dando spazio a tutti.