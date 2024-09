Il Brutalismo al cinema in 4 ore

"The brutalist"

Girato in Vista Vision e presentato in formato 70 mm nei suoi 214 minuti compreso il countdown animato di 15 minuti prevede le 4 ore cinematografiche d'autore d'un tempo. Protagonista Adrian Brody (nel film l'architetto ebreo ungherese Lazslo Toth che poi sarebbe il vero nome del vandalo che sfregiò la Pietà michelangiolesca in Vaticano nel '72). THE BRUTALIST inventato mentre il BRUTALISMO, corrente architettonica anni 50, vive ancora oggi. Un grande edifico 'brutalista' costruito durante tutto il film da un genio sfuggito al nazismo annientato dal capitalismo americano. Superfici ruvide (brute) in materiali grezzi per spazi ampli (imponenti e massicci) come la Libertà muta in una Statua vista da Ellis Island.