Il lungo viaggio intorno alla sposa

Per onorare un patto: EDWARD, funzionario dell'Impero britannico a Rangoon deve sposare Molly. Sotto il monsone la aspetta al porto con un mazzo di gigli bianchi in mano; ma ci ripensa, e scappa. Inizia il TOUR, anche per lei... Un lungo viaggio nel Sud-Est asiatico filmico in quattro lingue diverse mescolate a climi differenti dove si impastano stile, genere, registri narrativi ed estetici. “Mettendo molte vite/dentro una vita sola//”- scrive il portoghese Miguel Gomes. I sottotitoli francesi di Cannes non fanno giustizia all'indonesiano e cinese frammisti al portoghese parlati mentre in Italia lo doppiamo esaltandolo.