Il 'Paradiso' nel grembo materno

"El paraiso"

Edoardo Pesce è un figlio immaturo e fragile incapace di staccarsi dalla madre che gli ha dato la vita con il pericolo di toglierla, il tutto in un'atmosfera latina (lo spagnolo, la Colombia, la cocaina in ovuli), da una storia malinconica ambientata sul litorale romano (Fiumicino). Un uomo mai cresciuto incapace di non dipendere da chi lo ha messo al mondo, in un vissuto (simbiotico quasi saprofitico ma non parassitario) malato di droga mai passato dall'adolescenza. IL PARADISO è la redenzione dalla inevitabile sconfitta di ognuno quando la vita decade verso la fine. La nascita dal grembo materno ha appunto una sola antagonista naturale, la morte, non certo la vita... (che c'è prima e dopo).