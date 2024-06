LANTHIMOS: tante "povere creature" in 3 tentativi di "Gentilezza"

Ancora una pellicola estrema per il regista greco LANTHIMOS dopo il successo veneziano di POVERE CREATURE la Disney distributrice anche in Italia KIND OF KINDNESS in tre storie intrecciate recitate dagli stessi attori a mo' di capitoli in 3 film medio-brevi con una estetica comune anche nei copioni. Tre “sfumature di gentilezza” in forme narrative diverse a dipingere una società dissolta che finge tutti i rapporti (sessuali e comunitari) per non morire di 'consunzione' malata. R.M.F. è l'acronimo che compare dappertutto nei titoli delle sezioni utile per capire il 'corpo' del film intero: SWEET DREAMS come la canzone.