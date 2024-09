Lunedì parte l’asta delle opere di “Graffi di canile”

Lunedì 9 settembre, a partire dalle 8 e per due settimane, prenderà il via l’asta delle opere di “Graffi di canile”, il progetto che unisce l’arte all’amore per gli animali e che lo scorso 28 luglio ha trasformato il canile di Riccione in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto. L’iniziativa ha riunito i migliori writers del territorio locale che hanno risposto con entusiasmo e grande spirito di impegno sociale all’invito del direttore artistico, Burla Manu, ritrovandosi negli spazi del canile per interpretare, attraverso la propria arte, il profondo legame di amicizia e affetto tra l’uomo e il suo amico più fedele.

Le opere realizzate da artisti di grande talento, Burla Manu, Blatta, Yopoz, Enko4, Federico Tomoz Bandini e Giacomo Drudi, saranno ora protagoniste di un’asta riservata e anonima che si svolgerà per due settimane su una pagina web dedicata del canile di Riccione. Le opere, realizzate su pannelli di 1,25 x 2,5 metri, potranno essere esaminate in dettaglio sulla pagina dell’asta, dove saranno presenti anche i profili degli artisti.

La base d’asta per ogni opera partirà da 300 euro. La partecipazione sarà anonima; gli offerenti riceveranno un avviso via messaggio se la loro offerta verrà superata. L’asta delle opere di “Graffi di canile” rappresenta un contributo fondamentale per sostenere due obiettivi importanti per il canile di Riccione. Il ricavato della vendita, infatti, sarà destinato all’acquisto di un’apparecchiatura per anestesia gassosa da utilizzare nella sala operatoria del canile, garantendo così interventi chirurgici in maggiore sicurezza. Inoltre, servirà anche per acquistare uno stabulario per gatti, la gabbia di degenza che verrà utilizzata per il nuovo reparto di malattie infettive per i gatti.

Il canile di Riccione, pur essendo un luogo di accoglienza per i cani, riceve anche gatti con problematiche sanitarie che comprendono le malattie infettive, e questa attrezzatura costituisce un elemento essenziale per prestare cure adeguate senza rischi di contagio per gli altri animali ospitati in struttura.

Informazioni sul progetto “Graffi di canile”: Canile di Riccione (via Albana 12) tel. 0541 645454