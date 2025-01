Lynch inedito per la tv

Lynch permane in una figura di cineasta che continua nella sua arte basata sulla musica anni 90 e primi 2000 con una serie di short immaginati per alcuni amici cantanti e anche per le sue colonne sonore visionarie alla Cuore Selvaggio e Twin Peaks o forse il noir criminale Strade perdute. Gesti creativi e geniali di sempre. Il gioco californiano di Chris Isaaks del '90 è Lynch che lo porta dal disco a una turbolenta vicenda d'amore angosciante che svilupperà condividendo musica da film. THOUGH GAME è il jazz noise condiviso con Angelo Badalamenti nel già famoso universo lynchiano del '92. SHOT 2009 del produttore Moby è una amicizia musicale alla Twin Peaks tra un DJ e un regista per anni. La collaborazione stroboscopica e sonora del 2013, invece, rinsalda il connubio professionale con Trent Reznor di Strade Perdute. CRAZY CLOWN TIME chiude la carrellata ed è il secondo disco da solista di DAVID LYNCH in una 'normale' casa americana...